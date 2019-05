Die Stadt Lausanne und ihre Sehenswürdigkeiten erwarten Sie

Ganz im Süden Lausannes befindet sich das Quartier Ouchy mit seiner besonderen Perle, dem Genfersee. Bei einem Spaziergang am See lässt sich die beeindruckende Bergkulisse bewundern, die sich im azurblauen Wasser spiegelt. Lassen Sie sich am Ufer nieder, halten Sie die Füsse ins Wasser und vergessen Sie die Welt um sich herum.

Auf einer Schifffahrt auf dem Genfersee lernen Sie die Stadt aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen. Und warum nicht auch gleich noch Schloss Chillon und die hübschen Nachbarstädte Vevey und Montreux besuchen oder einen Ausflug ins nahe gelegene Frankreich unternehmen?

Für Sport- und Kulturliebhaber bietet sich ein Besuch des Olympischen Museums an. Denn nirgends sonst als am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees lässt sich der Geist der von Pierre de Coubertin gegründeten Bewegung eindringlicher erleben. Die interaktive Dauerausstellung, die sich über mehr als 3000 m2 Fläche erstreckt, ist auf drei Ebenen verteilt, die der olympischen Welt, den olympischen Wettkämpfen und dem olympischen Gedanken gewidmet sind. Hier lassen sich historische Ausstellungsstücke von unschätzbarem Wert bestaunen, wie die erste Flagge, die Fackeln aller Spiele seit 1936 und Olympiamedaillen, die bis zu den ersten Spielen der Neuzeit im Jahr 1896 zurückgehen.