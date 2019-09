Lausanne, une ville internationale ancrée dans son terroir

Le lac, du soleil et des coteaux qui plongent vers le rivage. Lausanne, La Côte et Lavaux, tout proches, ont été comme désignés par la nature pour la culture de la vigne. Et les hommes l’ont bien compris. Ces vignobles sont en effet parmi les plus cotés du pays. Ce que l’on sait moins, c’est que cinq domaines parmi ces presque 3800 hectares de vignes appartiennent à la Ville de Lausanne. La capitale vaudoise produit 24 vins différents, qu’on retrouve dans nombre de bars et restaurants de la ville.

Aucune autre commune de Suisse ne peut se targuer de posséder un vignoble plus étendu. Ce n’est donc pas une surprise si, depuis 2018, Lausanne a intégré le Great Wine Capitals Global Network et fait donc partie des capitales mondiales du vin. Une reconnaissance internationale pour la ville, qui s’affiche fièrement à côté de noms qui font rêver les connaisseurs, comme Bordeaux en France, Rioja (Espagne) ou Vérone en Italie.

S’asseoir au bord du Léman à l’heure de l’apéritif et déboucher une bouteille des caves de la région, c’est donc déguster un breuvage mondialement reconnu. Les cépages principaux sont le Chasselas (blanc) et le Pinot noir (rouge). Mais le canton de Vaud cultive aussi un cépage rouge qu’on ne trouve rarement ailleurs: le Plant Robert. A découvrir absolument.