Bienvenue in der Weltstadt des Weines

Der See, die Sonne und die Hügel, die zum Ufer hin abfallen. Lausanne, La Côte und Lavaux, ganz in der Nähe, sind von der Natur für den Anbau von Wein bestimmt. Und die Menschen in diesem Gebiet haben das verstanden. Die Weinberge der Region gehören zu den bekanntesten des Landes.

Weniger bekannt ist, dass ein Grossteil dieser fast 3800 Hektar Rebflächen zur Stadt Lausanne gehören. Die Kantonshauptstadt der Waadt produziert 24 verschiedene Weine, die in vielen Bars und Restaurants der Stadt zu finden sind. Die wichtigsten Rebsorten sind Chasselas (weiss) und Pinot noir (rot). Und im Lavaux wächst eine rote Rebsorte, die sonst kaum zu finden ist: Plant Robert. Absolut empfehlenswert!

Rund um Lausanne finden sich die grössten Weinberge des Landes. Und nicht nur die Grösse ist eindrücklich, sondern auch die Qualität: Lausanne ist nämlich seit 2018 Teil des Great Wine Capitals Global Network und damit eine der Weinhauptstädte der Welt. Eine internationale Anerkennung für die Stadt, die damit in einer Reihe mit grossen Namen wie Bordeaux (Frankreich), Rioja (Spanien) oder Verona (Italien) steht. Zum Aperitif setzen sich Geniesser an den Genfersee, entkorken eine Flasche aus den Kellern der Region – so geht Savoir vivre in Lausanne.