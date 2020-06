Ne pas laisser disparaître des terroirs inestimables

Une sérénité retrouvée

En 1988, environs 700 fermiers du pays vivaient de la caféiculture et la production de café se montait à quelque 15’000 tonnes annuelles. Puis, l’effondrement de l’économie du Zimbabwe et le manque de connaissances des fermiers, notamment en terme de nutrition et d’élagage des cultures ont rendu la culture de café pauvre en qualité et peu rentable. A tel point que cette dernière a été progressivement abandonnée, jusqu’à quasi disparaître. Les fermiers se tournant plutôt vers le tabac, les bananes ou encore les noix de macadamia. En 2017, la production annuelle n’était plus que de 500 tonnes.

Nespresso a alors fait le pari de relancer la caféiculture dans la vallée de Honde. En collaboration avec l’ONG TechnoServe, l’entreprise a pris sous son aile 450 caféiculteurs et les ont aidé à s’adapter au changement climatique et à améliorer la qualité des récoltes. Sept agronomes les ont conseillés en matière d’élagage, de pulvérisation et de coupe. Ils les ont aussi formés à des nouvelles techniques relatives au traitement du café et à la gestion des plantations. Enfin, ils ont développé leurs connaissances en termes d’irrigation, d’utilisation sécurisée de pesticides et leur ont enseigné les bases de la gestion d’entreprise (calcul des pertes et profits, potentiel d’économies, etc.)