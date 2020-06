Hoffnung für rare Kaffee-Terroirs

Die Rückkehr der Gelassenheit

1988 lebten etwa 700 Bauern in Zimbabwe vom Kaffeeanbau. Die Produktion belief sich auf rund 15’000 Tonnen im Jahr. Dann kam der wirtschaftliche Einbruch. Den Bauern fehlte es zudem an Wissen über Düngung und Pflanzenschnitt. Die Qualität des Kaffees liess nach, und der Anbau war kaum noch rentabel. Die Situation verschlimmerte sich derart, dass der Kaffeeanbau nach und nach aufgegeben wurde und beinahe ganz verschwand. Die Bauern bauten stattdessen Tabak, Bananen oder Macadamianüsse an. 2017 betrug die Jahresproduktion von Kaffee nur noch 500 Tonnen.

Nespresso wagte sich damals daran, den Kaffeeanbau im Honde-Tal wieder in Gang zu bringen. In Zusammenarbeit mit der NGO TechnoServe nahm das Unternehmen 450 Kaffeeproduzenten unter seine Fittiche und half ihnen, sich dem Klimawandel anzupassen und die Qualität der Ernten zu verbessern. Sieben Agrarwissenschaftler berieten sie unter anderem dabei, wie die Sträucher ausgeastet, besprüht und geschnitten werden. Sie bildeten die Bauern auch in neuen Techniken der Kaffeeverarbeitung und im Betrieb ihrer Plantagen aus. Zudem erweiterten sie deren Know-how zur Bewässerung und zum sicheren Gebrauch von Pestiziden und vermittelten ihnen die Grundlagen der Betriebswirtschaft, darunter Gewinn- und Verlustrechnung oder Einsparmöglichkeiten.