Die Römer nannten das Handelszentrum am Neuenburgersee Eburodunum – das heutige Yverdon-les-Bains. Sie liebten Thermen und so erschlossen sie Quellen, aus denen schwefelhaltiges Wasser mit einer Temperatur von 29 Grad sprudelte. So begründeten sie den Ruhm von Yverdon-les-Bains als Kur- und Badeort. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich das Dorf zu einem Magnet des internationalen Bädertourismus. Zu verdanken war diese Entwicklung vor allem dem 1730 erfolgten Bau des Hôtel des Bains, das direkt bei einer Quelle errichtet wurde.

Aus dem Hôtel des Bains ist mittlerweile das Grand Hôtel et Central Thermal geworden, ein Tempel der Erholung und des Genusses. Die grosszügige Anlage richtet sich an alle, die Wasser lieben. Sie verfügt über Thermalbecken innen und aussen mit 34 Grad Celsius warmem Wasser. Und es gibt auch Vergnügungsbecken mit nur unwesentlich kühleren Temperaturen. Hier kann man sich stundenlang entspannen.

Bäder- und Wellnesskultur gibt es nicht nur in Yverdon-les-Bains. Das Thermalzentrum in Lavey-les-Bains lockt mit dem wärmsten Quellwasser der Schweiz. Unzählige Hotels bieten zudem tolle Wellnessbereiche. Und viele der bekannten Tourismusorte trumpfen mit exquisiten Anlagen auf.

So zum Beispiel Villars. Vor zwei Jahren wurde die Anlage Les Bains de Villars renoviert und erweitert. Der Sauna- und Hammam-Bereich ist seither noch exquisiter und liefert herrliche Erholung nach einem anstrengenden Tag im Schnee – oder auch ein ideales Schlechtwetter-Programm. Legen Sie sich gemütlich in Badesachen in die Ruheräume und dann lassen Sie den Blick über das verschneite Alpenpanorama schweifen – ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden.

Auch der Wellness-Bereich im Centre Sportif Vallée de Joux lockt mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Entspannungsmöglichkeiten. Es gibt eine Sauna für ein Wärmebad in nordischer Tradition sowie einen Hammam. Draussen wartet ein Jacuzzi, der auch im Winter zum Sprudelbad im 37 Grad warmen Wasser einlädt. Und in der Ruheoase gibt es Tee und verschiedene Duschen sowie Massagen (Reservation nötig). Genau das Richtige nach einem anstrengenden Wandertag.